19 октября 2021, 12:55
В России снова побит рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
В России в очередной раз побит рекорд по суточной смерти от COVID. Федеральный оперштаб сообщает о кончине 1015 пациентов. С начала пандемии скончалось уже 225 325 человек
Фото: Радио Sputnik
В России в очередной раз побит рекорд по суточной смерти от коронавирусной инфекции. Федеральный оперштаб сообщает о кончине 1015 ковидных пациентов. С начала пандемии от COVID-19 скончалось уже 225 325 человек.
За минувшие сутки было выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Москве выявили 5 700 новых заболевших, в Санкт-Петербурге – 3 220, а в Московской области – 2 955. Эти регионы являются лидерами по количеству заражений коронавирусом.