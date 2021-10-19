В России тестируют «детектор лжи», который может считывать движение глаз
«Детектор лжи» способен анализировать реакции человека по глазам с помощью специального программного обеспечения. Принцип работы устройства следующий – испытуемый читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, врет он или нет
В России проходит испытания новый полиграф (или «детектор лжи»), который считывает движение глаз человека.
Руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов рассказал в беседе с ТАСС, что новый полиграф сейчас называют «айтрекер» или «окулограф».
«Детектор лжи» способен анализировать реакции человека по глазам с помощью специального программного обеспечения. Принцип работы устройства следующий – испытуемый читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, врет он или нет.
Алексей Бессонов отметил, что скрыть информацию от «айтрекера» будет очень сложно, поскольку глаза – это открытая часть головного мозга, и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может.