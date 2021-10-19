Прокуратура нашла у супружеской пары из ФСБ России 385 банковских счетов
Проверка в отношении Кулюкиных проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного по факту махинаций при закупке рационов питания, которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ
Генпрокуратура РФ обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках у бывших сотрудников ФСБ России. Речь идет о бывшем начальнике 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ Михаиле Кулюкине и его жене Татьяне. Последняя работала в кадровой службе того же управления, сообщает «КоммерсантЪ».
Проверка в отношении Кулюкиных проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного по факту махинаций при закупке рационов питания, которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.
Михаил Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках, а его жена открыла с 2013 по 2020 год 132 счета в 33 банках.
На момент проведения проверки действующими были 203 банковских счета, открытых в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и других кредитных организациях. На счетах находились суммы в размере от 1,3 млн до 4,7 млн рублей.
Генпрокуратура признала деньги на обнаруженных счетах коррупционными. В ближайшее время будет решаться вопрос об обращении незаконно полученных средств в доход государства.