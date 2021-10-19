В Вологодской области по факту убийства 9-летней девочки возбудили три уголовных дела
Так, СКР возбудил дело по факту убийства, по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье «Оставление в опасности». Последнее дело возбуждено в отношении матери убитой
Следственный комитет Вологодской области возбудил несколько уголовных дел после убийства 9-летней Софьи Жаворонковой.
Так, СКР возбудил дело по факту убийства, по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье «Оставление в опасности». Последнее дело возбуждено в отношении матери убитой. Женщина заявила в полицию об исчезновении ребенка только на следующий день. Все это время она думала, что Соня находится у бабушки.
18 октября пропавшую 9-летнюю девочку нашли мертвой. После изучения записей с камер наружного наблюдения следователи задержали подозреваемую – это женщина 1981 года рождения, у которой обнаружены психические отклонения.
По версии следствия, 16 октября женщина познакомилась с девочкой и привела в свою квартиру, где убила ее. Затем убийца сбежала из Вологодской области на поезде, однако в дороге ее психическое состояние обострилось. Женщину госпитализировали, а спустя некоторое время на ее след вышли оперативники.