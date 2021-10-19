Спад четвертой волны коронавируса произойдет не раньше января 2022 года
Павел Волчков заявил, что по примеру прошлого года заболеваемость коронавирусом спадет к январю 2022 года. «Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», - отметил вирусолог
Четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. Соответствующий прогноз озвучили глава лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
В беседе с изданием Ura.ru Павел Волчков заявил, что по примеру прошлого года заболеваемость коронавирусом спадет к январю 2022 года. «Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», - отметил вирусолог.
Одновременно с этим Волчков отметил и разницу между прошлогодней и нынешней ситуацией с заболеваемостью COVID-19, которая заключается в наличии вакцин.
Александр Чепурнов также отметил, что на эпидемиологическую ситуацию может повлиять усиление темпов вакцинации и формирование коллективного иммунитета.