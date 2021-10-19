Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
19 октября 2021, 11:46

Спад четвертой волны коронавируса произойдет не раньше января 2022 года

Павел Волчков заявил, что по примеру прошлого года заболеваемость коронавирусом спадет к январю 2022 года. «Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», - отметил вирусолог

Спад четвертой волны коронавируса произойдет не раньше января 2022 года
Фото: 360tv.ru

Четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. Соответствующий прогноз озвучили глава лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В беседе с изданием Ura.ru Павел Волчков заявил, что по примеру прошлого года заболеваемость коронавирусом спадет к январю 2022 года. «Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», - отметил вирусолог.

Одновременно с этим Волчков отметил и разницу между прошлогодней и нынешней ситуацией с заболеваемостью COVID-19, которая заключается в наличии вакцин.

Александр Чепурнов также отметил, что на эпидемиологическую ситуацию может повлиять усиление темпов вакцинации и формирование коллективного иммунитета.

Материалы по теме
В России зафиксированы случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом
В Беларуси приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
В России побит рекорд по количеству новых заражений и смертей от COVID-19
Сейчас на главной
«Теперь мы можем назвать его имя»
гулагу.нет
«Теперь мы можем назвать его имя»
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин назвал фамилию бывшего заключенного и программиста, который передал им секретный архив ФСИН с записями пыток арестантов в колониях и СИЗО
Петербург переходит на систему QR-кодов
вакцина от коронавируса
Петербург переходит на систему QR-кодов
В соответствии с постановлением губернатора северной столицы, QR-код «ковидной безопасности» необходимо будет предъявить при посещении спортивных и физкультурных мероприятий, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов
Владимир Путин получил правительству снизить НДС для туристических компаний
туризм
Владимир Путин получил правительству снизить НДС для туристических компаний
Президент России поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость для организаций, которые задействованы в туристической отрасли
В России зафиксированы случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом
коронавирус
В России зафиксированы случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом
В России зафиксировано несколько случаев госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом. Ранее считалось, что дети в отличие от взрослых переносят COVID-19 в легкой форме
Авторская колонка
В Лондоне 13 железнодорожных вокзалов
Я посетил где-то треть из них. Каждый – несравнимо больше московского Курского или Казанского. Многие по своей пропускной способности в разы превосходят вообще все вместе взятые московские. Например, Паддингтонский вокзал имеет 14 платформ. Это 28 путей! Сент-Панкрас – 15 платформ
Авдерин Валерий
Нижегородской суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
мужское го
Нижегородской суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Нижегородский облсуд удовлетворил требование региональной прокуратуры о признании движения «Мужское государство» экстремистской организацией. Деятельность этой организации отныне запрещена в России
В Подмосковье застройщик практически полностью уничтожил памятник архитектуры
памятники архитектуры
В Подмосковье застройщик практически полностью уничтожил памятник архитектуры
В городском округе Домодедово (Московская область) тяжелая строительная техника практически полностью уничтожила один из известных археологических памятников региона
Сергей Лавров сообщил о закрытии российского полпредства в НАТО
НАТО
Сергей Лавров сообщил о закрытии российского полпредства в НАТО
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября 2021 года работы постоянного представительства России при НАТО, расположенного в Брюсселе
Российские дети до 14 лет смогут создавать полноценные аккаунты на госуслугах
Российские дети до 14 лет смогут создавать полноценные аккаунты на госуслугах
Российские дети в возрасте до 14 лет получат возможность создавать полноценные аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев
В Беларуси приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о приостановке оказания плановой помощи в больницах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью улучшить качество медпомощи ковидным пациентам
В трех российских регионах в следующем году введут электронные паспорта
электронные паспорта
В трех российских регионах в следующем году введут электронные паспорта
Глава Минцифры сообщил, что электронный паспорт будет представлен в двух видах – это смарт-карта, которая теоретически должна будет заменить традиционный бумажный паспорт, и мобильное приложение
Организовать вбросы могли только организаторы выборов
выборы в Госдуму
Организовать вбросы могли только организаторы выборов
Петр Жижин и другие программисты проанализировали исходный код системы электронных выборов, документы из технической группы по электронному голосованию и часть документации департамента информационных технологий Москвы
Бойцы «Витязя» сняли краповые береты после конфликта с чеченскими соискателями
спецназ
Бойцы «Витязя» сняли краповые береты после конфликта с чеченскими соискателями
Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» в знак протеста решили снять свой основной знак отличия
В России впервые с 2000 года рекордно выросли цены на овсяные хлопья
рост цен
В России впервые с 2000 года рекордно выросли цены на овсяные хлопья
В России рекордно выросли цены на овсяные хлопья. По данным Росстата, в августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре - до 80,9 рубля
Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию
туризм
Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести для незамужних россиянок запрет на выезд в Турцию. Свою инициативу парламентарий объяснил тем местные мужчины зачастую ведут себя с россиянками недостойно
Общество
Россия заработала на экспорте вакцины 713 млн долларов
Россия с начала 2021 года отправила на экспорт 362,5 тонны вакцин от коронавирусной инфекции общей стоимостью 713,7 млн долларов. Причем в период с июня по август было продано 203,6 тонны препаратов стоимостью 410 млн долларов
Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира у лауреатов
Нобелевская премия
Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира у лауреатов
«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — написал спикер Госдумы в своем Telegram
В российских ресторанах проверять QR-коды у посетителей будут роботы
роботы
В российских ресторанах проверять QR-коды у посетителей будут роботы
В ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми QR-коды, которые могут оформить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, будут проверять роботы