Власти Латвии объявили локдаун на месяц из-за низких темпов вакцинации
Так, с 21 октября по 15 ноября будут закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Отменяются все спортивные, развлекательные и культурные мероприятия
Власти Латвии сообщили о введении жестких антиковидных ограничений сроком на месяц в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Так, с 21 октября по 15 ноября будут закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Отменяются все спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Также закрываются на месяц парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания.
С 20:00 до 5:00 будет действовать комендантский час, сообщает агентство Delfi.
Учащиеся школ переводятся на дистанционное обучение. Очно продолжат учебу после осенних каникул только ученики с первого по третий классы.
Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш объяснил введение локдауна низким охватом вакцинации против коронавируса. За последнюю неделю число новых случаев заражения в стране выросло на 49%.