В Подмосковье задержали медиков за продажу сертификатов о вакцинации без прививки
В Московской области задержали двух врачей, которые продавали сертификаты о вакцинации против коронавируса без проведения прививки. В стоимость услуги также входило внесение соответствующих данных на портал «Госуслуги»
В Московской области задержали двух врачей, которые продавали сертификаты о вакцинации против коронавируса без проведения прививки. В стоимость услуги также входило внесение соответствующих данных на портал «Госуслуги». Услугами медиков успели воспользоваться более тысячи человек, сообщили в Росздравнадзоре.
По данным «Собеседника», врачей и их подельников задержали в ходе совместной операции сотрудников МВД и Следственного комитета по городу Электросталь. В материалах дела также отмечается, что подозреваемым оказывали содействие некие «должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области».
В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В настоящее время следователи также устанавливают личности тех, кто купил сертификат о вакцинации без прививки. Напомним, что по российскому законодательству максимальное наказание за подделку документов составляет 2 года лишения свободы.