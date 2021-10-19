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Общество
Формула обмана мэра Собянина
19 октября 2021, 08:22

В Подмосковье задержали медиков за продажу сертификатов о вакцинации без прививки

В Московской области задержали двух врачей, которые продавали сертификаты о вакцинации против коронавируса без проведения прививки. В стоимость услуги также входило внесение соответствующих данных на портал «Госуслуги»

В Подмосковье задержали медиков за продажу сертификатов о вакцинации без прививки
Фото: 9111.ru

В Московской области задержали двух врачей, которые продавали сертификаты о вакцинации против коронавируса без проведения прививки. В стоимость услуги также входило внесение соответствующих данных на портал «Госуслуги». Услугами медиков успели воспользоваться более тысячи человек, сообщили в Росздравнадзоре.

По данным «Собеседника», врачей и их подельников задержали в ходе совместной операции сотрудников МВД и Следственного комитета по городу Электросталь. В материалах дела также отмечается, что подозреваемым оказывали содействие некие «должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области».

В отношении медиков возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В настоящее время следователи также устанавливают личности тех, кто купил сертификат о вакцинации без прививки. Напомним, что по российскому законодательству максимальное наказание за подделку документов составляет 2 года лишения свободы.

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