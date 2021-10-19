Жителям Дальнего Востока пообещали по миллиону рублей за третьего ребенка
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате семьям на Дальнем Востоке по одному миллиону рублей за рождение третьего и последующего ребенка
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате семьям на Дальнем Востоке по одному миллиону рублей за рождение третьего и последующего ребенка. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Выплаты в миллион рублей за третьего и последующего ребенка можно будет потратить на покупку жилого помещения в регионах ДФО или на оплату расходов при строительстве.
Ранее власти анонсировали повышение размера материнского капитала на первого ребенка до 544 301 рубля к 2024 году, а на второго ребенка - 719 274 рубля. С 2022 года материнский капитал также смогу получать отцы, которые в одиночку воспитывают детей от суррогатных матерей.