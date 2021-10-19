Основатель Gulagu.net назвал имя человека, передавшего секретный архив с записями пыток заключенных
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин назвал фамилию бывшего заключенного и программиста, который передал им секретный архив ФСИН с записями пыток арестантов в колониях и СИЗО
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин назвал фамилию бывшего заключенного и программиста, который передал им секретный архив ФСИН с записями пыток арестантов в колониях и СИЗО. Некоторые видео уже были обнародованы правозащитниками и вызвали широкий общественный резонанс.
В эфире «Дождя» (включен в реестр иностранных агентов) Владимир Осечкин сообщил, что этого человека зовут Сергей Савельев и сейчас он находится в безопасности. Программист прибыл во Францию, где будет просить политического убежища. Правозащитник отметил, что в отношении Савельева принимаются «беспрецедентные меры безопасности».
Осечкин отметил, что ранее он не называл имя осведомителя, поскольку сотрудники ФСБ и СВР могли бы отсечь его по тем странам, где он перемещался и пытался избежать преследования. Однако во Франции российским силовикам будет сложно до него добраться.
Программист вывез из России более двух терабайт данных ФСИН, доступ к файлам уже имеют «международные журналисты-расследователи».
Сам Сергей Савельев был задержан в 2013 году при получении посылки, которую он даже не открывал. В этой посылке оказались музыкальные колонки со спрятанными в них 5-6 килограммами синтетических наркотиков. Программиста посетили в СИЗО Краснодарского края, где на протяжении двух месяцев его регулярно избивали следователи и оперативники ФСБ. Силовики требовали от него сознаться в причастности к обороту наркотиков. При этом следователи даже не пытались установить личность отправителя посылки с наркотиками.
Савельева в итоге осудили и отправили отбывать срок в Саратовскую область. Там он попал в туберкулезную больницу №1 при ФСИН, в которой существовал самый настоящий пыточный конвейер. Программист после пыток согласился сотрудничать с администрацией и обслуживал там камеры и видеорегистраторы. После выхода на свободу он передал весь архив с записями пыток заключенных правозащитникам.