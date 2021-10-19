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19 октября 2021, 04:16

Основатель Gulagu.net назвал имя человека, передавшего секретный архив с записями пыток заключенных

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин назвал фамилию бывшего заключенного и программиста, который передал им секретный архив ФСИН с записями пыток арестантов в колониях и СИЗО

Основатель Gulagu.net назвал имя человека, передавшего секретный архив с записями пыток заключенных
Фото: mbk-test-proxy.appspot.com

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин назвал фамилию бывшего заключенного и программиста, который передал им секретный архив ФСИН с записями пыток арестантов в колониях и СИЗО. Некоторые видео уже были обнародованы правозащитниками и вызвали широкий общественный резонанс.

В эфире «Дождя» (включен в реестр иностранных агентов) Владимир Осечкин сообщил, что этого человека зовут Сергей Савельев и сейчас он находится в безопасности. Программист прибыл во Францию, где будет просить политического убежища. Правозащитник отметил, что в отношении Савельева принимаются «беспрецедентные меры безопасности».

Осечкин отметил, что ранее он не называл имя осведомителя, поскольку сотрудники ФСБ и СВР могли бы отсечь его по тем странам, где он перемещался и пытался избежать преследования. Однако во Франции российским силовикам будет сложно до него добраться.

Программист вывез из России более двух терабайт данных ФСИН, доступ к файлам уже имеют «международные журналисты-расследователи».

Сам Сергей Савельев был задержан в 2013 году при получении посылки, которую он даже не открывал. В этой посылке оказались музыкальные колонки со спрятанными в них 5-6 килограммами синтетических наркотиков. Программиста посетили в СИЗО Краснодарского края, где на протяжении двух месяцев его регулярно избивали следователи и оперативники ФСБ. Силовики требовали от него сознаться в причастности к обороту наркотиков. При этом следователи даже не пытались установить личность отправителя посылки с наркотиками.

Савельева в итоге осудили и отправили отбывать срок в Саратовскую область. Там он попал в туберкулезную больницу №1 при ФСИН, в которой существовал самый настоящий пыточный конвейер. Программист после пыток согласился сотрудничать с администрацией и обслуживал там камеры и видеорегистраторы. После выхода на свободу он передал весь архив с записями пыток заключенных правозащитникам.

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