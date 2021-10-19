19 октября 2021, 03:16
В Минздраве Иркутской области прошли обыски по делу о необеспечении лекарствами детей с муковисцидозом
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту неполного обеспечения лекарствами детей-инвалидов с диагнозом «муковисцидоз»
Фото: m.altairk.ru
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту неполного обеспечения лекарствами детей-инвалидов с диагнозом «муковисцидоз».
В рамках расследования дела силовики провели обыск и выемку документов в региональном Минздраве, а также допросили чиновников, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
По версии следствия, дети с муковисцидозом, которым положено льготное лекарственное обеспечение, с начала 2021 года не в полном объеме получали необходимые препараты.