Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушения, связанного с гостайной
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал указ об увольнении своего заместителя и вице-губернатора Михаила Семенова. Отставка чиновника связана с нарушением пунктов служебного контракта, связанных с допуском к государственной тайне
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал указ об увольнении своего заместителя и вице-губернатора Михаила Семенова. Отставка чиновника связана с нарушением пунктов служебного контракта, связанных с допуском к государственной тайне.
Глава региона написал в Instagram, что высокопоставленные государственные служащие обязаны соблюдать целый ряд ограничений. «Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команде», - заявил Николай Любимов, слова которого приводит Znak.com.
Стоит отметить, что Михаил Семенов занимал должность вице-губернатора всего 1,5 месяца. Какое именно нарушение, связанное с гостайной, допустил чиновник, не уточняется. Правоохранительные органы к нему никаких претензий пока не предъявляли.
Между тем, в середине октября текущего года «Новая газета в Рязани» сообщила о задержании в заповеднике в Сараевском районе за незаконную охоту и отстрел диких уток нескольких высокопоставленных чиновников Рязанской области, в том числе и Михаил Семенова.