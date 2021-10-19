Власти Петербурга с 1 ноября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
В соответствии с постановлением губернатора северной столицы, QR-код «ковидной безопасности» необходимо будет предъявить при посещении спортивных и физкультурных мероприятий, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов
Власти Санкт-Петербурга объявили о введении с 1 ноября 2021 года системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест.
В соответствии с постановлением губернатора северной столицы Александра Беглова, QR-код «ковидной безопасности» необходимо будет предъявить при посещении спортивных и физкультурных мероприятий, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, выставок, кинотеатров и музеев.
С 1 декабря система QR-кодов будет распространена на кафе и рестораны. Напомним, что такие коды могут получить привитые от коронавируса граждане или переболевшие. Также можно на входе в общественное место предъявить отрицательный ПЦР-тест сроком годности 72 часа.
Александр Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.
По данным на 18 октября, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 3 097 новых случаев заражения коронавирусом.