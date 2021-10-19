19 октября 2021, 01:05
Владимир Путин получил правительству снизить НДС для туристических компаний
Президент России поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость для организаций, которые задействованы в туристической отрасли
Фото: marketbeat.com
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 ноября 2021 года рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций, которые задействованы в туристической отрасли.
Ранее снизить НДС для туристических компаний с действующих 20% до 7-10% предложил главе государства генеральный директор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Бизнесмен тогда заявил, что это позволит сделать отдых в России более конкурентным и доступным для граждан.
Сергей Бачин также отметил, что, например, в странах Юго-Восточной Азии, Китае, Корее и Японии НДС для предприятий туристической отрасли в два раза ниже, чем в России. Соответственно, турпродукт там тоже дешевле.