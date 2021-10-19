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Экономика
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19 октября 2021, 01:05

Владимир Путин получил правительству снизить НДС для туристических компаний

Президент России поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость для организаций, которые задействованы в туристической отрасли

Владимир Путин получил правительству снизить НДС для туристических компаний
Фото: marketbeat.com

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 ноября 2021 года рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций, которые задействованы в туристической отрасли.

Ранее снизить НДС для туристических компаний с действующих 20% до 7-10% предложил главе государства генеральный директор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Бизнесмен тогда заявил, что это позволит сделать отдых в России более конкурентным и доступным для граждан.

Сергей Бачин также отметил, что, например, в странах Юго-Восточной Азии, Китае, Корее и Японии НДС для предприятий туристической отрасли в два раза ниже, чем в России. Соответственно, турпродукт там тоже дешевле.

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