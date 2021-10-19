В России зафиксированы случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом
В России зафиксировано несколько случаев госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом. Ранее считалось, что дети в отличие от взрослых переносят COVID-19 в легкой форме
В России зафиксировано несколько случаев госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом. Ранее считалось, что дети в отличие от взрослых переносят COVID-19 в легкой форме.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что в нашей стране есть случаи госпитализации детей в тяжелом состоянии с COVID-19. «Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», - добавил медик, слова которого приводит РИА Новости.
Николай Малышев в этой связи затронул тему вакцинации детей от коронавируса. Напомним, что в России прививают от COVID-19 пока только взрослое население.
Профессор пояснил, что в вакцине от коронавируса для детей будет меньше антигена, чем во взрослой, однако ее защитная функция при этом сохранится.
В настоящее время проводятся испытания вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Добровольцам вводят уже известный препарат, но в меньшей дозе.