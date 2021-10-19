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19 октября 2021, 00:06

Племянника главы Чечни сняли с испытаний на краповый берет после скандала

На заседании главного совета «Краповых беретов» было озвучено, что Абдул Карим был снят с испытаний еще на многокилометровом марш-броске. «То есть задолго до финиша и дальнейшей информационной шумихи. Краповый Берет он не получил

Племянника главы Чечни сняли с испытаний на краповый берет после скандала
Фото: Яндекс.Дзен

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдула Карима сняли с испытания на краповый берет (высшая форма отличия бойцов спецназа).На заседании главного совета «Краповых беретов» было озвучено, что Абдул Карим был снят с испытаний еще на многокилометровом марш-броске. «То есть задолго до финиша и дальнейшей информационной шумихи. Краповый Берет он не получил. Говорить об особом отношении здесь не приходится», - заявили члены комиссии, слова которых приводит телеграм-канал WarGonzo.

Напомним, что ранее СМИ сообщили об акции протеста бойцов спецназа из центра «Витязь», которые отказались от своих краповых беретов из-за присвоения аналогичной формы отличия чеченцам, которых якобы подвозили друзья на машинах во время марш-броска.

Многокилометровый марш-бросок является ключевым испытанием на получение крапового берета. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что соискателей из Чечни стали на машинах подвозить земляки, что вызвало возмущение среди действующих «краповиков». Завязалась драка, в которую, судя по видео в соцсетях, пришлось вмешаться руководству Росгвардии.

При этом в пресс-службе Росгвардии опровергли информацию о драке и об отказе спецназовцев от краповых беретов.

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