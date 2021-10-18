Нижегородской суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Нижегородский облсуд удовлетворил требование региональной прокуратуры о признании движения «Мужское государство» экстремистской организацией. Деятельность этой организации отныне запрещена в России
Нижегородский облсуд удовлетворил требование региональной прокуратуры о признании движения «Мужское государство» экстремистской организацией. Деятельность этой организации отныне запрещена в России, сообщает «Медиазона» (издание включено в реестр инагентов).
В иске прокуратуры отмечалось, что «Мужское государство» занимается травлей, угрозами и преследованием женщин. В качестве примера надзорное ведомство также привело кампанию сторонников основателя организации Владислава Позднякова против сети ресторанов «Тануки».
Сам Владислав Поздняков после обращения прокуратуры в суд заявил, что больше не является лидером «Мужского государства». По данным СМИ сейчас он находится за пределами России.
Кроме того, аккаунты «Мужского государства» в соцсети «ВКонтакте», на YouTube и мессенджере Telegram были заблокированы.