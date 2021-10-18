В Подмосковье застройщик практически полностью уничтожил памятник архитектуры - Щербинское городище
В городском округе Домодедово (Московская область) тяжелая строительная техника практически полностью уничтожила один из известных археологических памятников региона - Щербинское (Конопелкинское) городище
В городском округе Домодедово (Московская область) тяжелая строительная техника практически полностью уничтожила один из известных археологических памятников региона - Щербинское (Конопелкинское) городище.
Издание «Хранители наследия» со ссылкой на археолога Андрея Мезенцева сообщает, что неделю назад участок земли под городищем был куплен застройщиком, который намерен возвести там строительный рынок. Название застройщика пока не сообщается, но 16 и 17 октября на площадке уже работала строительная техника. Администрация Домодедово в ситуацию предпочла не вмешиваться.
Замглавы Института археологии РАН Ася Энговатова рассказала, что чиновники ее жалобы проигнорировали, поэтому она обратилась в Минкультуры и Генпрокуратуру. Полиция приехала на место только к вечеру 17 октября, когда 90% археологического памятника уже было уничтожено.
«А ведь это был памятник, выраженный в рельефе, с валами и рвами - теперь его сровняли с землей. Щербинское городище фигурировало во всех учебниках по археологии, это был хрестоматийный, эталонный памятник», - отметила Ася Энговатова.
На место происшествия должны выехать представители главного управления культурного наследия (ГУКН) Подмосковья, правоохранительных и административных органов, а также Института археологии РАН для разбирательства.