Состояние здоровья Александра Шестуна резко ухудшилось из-за помещения его в ШИЗО
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна сегодня, 18 октября, не вывели на встречу к его адвокату в СИЗО-1 города Твери. Причиной этому стало состояние здоровья политика, которое резко ухудшилось
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна сегодня, 18 октября, не вывели на встречу к его адвокату в СИЗО-1 города Твери. Причиной этому стало состояние здоровья политика, которое резко ухудшилось.
В настоящее время Александр Шестун находится в камере ШИЗО. Туда его направили в качестве наказания за то, что он разговаривал с сотрудниками ФСИН на «ты». При этом, как сообщает бывший чиновник в своих письмах, сами сотрудники изолятора обращаются с ним «как с животным» и тоже на «ты».
Отметим, что во время водворения в штрафной изолятор Александр Шестун был болен ОРВИ. Кроме того, он так и не оправился после предыдущей длительной голодовки и имеет ряд тяжелых последствий для здоровья. В камере ШИЗО очень холодно, а теплые вещи у Шестуна отобрали. Еще один момент – в штрафном изоляторе с 6 утра до 22 часов вечера играет на всю громкость психоделическая музыка.
В ШИЗО Александр Шестун тказывается от пищи, а с 17 октября не принимает и воду. В письмах семье он сообщает, что у него сильная слабость. Причем до отбоя ему приходится лежать на бетонном полу из-за плохого самочувствия, а сотрудники дисциплинарной комиссии штрафуют его за это. Шестуну уже выписали около десятка рапортов и назначили еще 15 суток наказания ШИЗО.
Супруга Александра Шестуна Юлия намерена в срочном порядке обратиться к правозащитникам с просьбой посетить мужа в штрафном изоляторе.