18 октября 2021, 15:26
Сергей Лавров сообщил о закрытии российского полпредства в НАТО
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября 2021 года работы постоянного представительства России при НАТО, расположенного в Брюсселе
Фото: fishki.net
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября 2021 года работы постоянного представительства России при НАТО, расположенного в Брюсселе. Также закрывается информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.
Предполагается, что после закрытия представительства Россия и НАТО будут поддерживать свои контакты через посла РФ в Бельгии.
Ранее в НАТО анонсировали сокращение размера российского представительства при альянсе в два раза. Представительство должны были покинуть восемь российских дипломатов, которых заподозрили в шпионской деятельности.