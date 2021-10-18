Российские дети до 14 лет смогут создавать полноценные аккаунты на госуслугах
Российские дети в возрасте до 14 лет получат возможность создавать полноценные аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев
Российские дети в возрасте до 14 лет получат возможность создавать полноценные аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.
Чиновник отметил, что на сегодняшний день в России существует очень много государственных сервисов, ориентированных на детей. Это и электронный дневник, и доступ к цифровому контенту. В этой связи было бы целесообразно разрешить детям создавать собственные аккаунты на госуслугах.
Г-н Шадаев уточнил, что создавать свои учетные записи на госуслугах дети до 14 лет смогут с 2022 года, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время дети могут оформить только упрощенную учетную запись, которая привязана к учетной записи одного из родителей. Полноценный аккаунт можно создавать только после получения паспорта гражданина РФ.