18 октября 2021, 13:58
В трех российских регионах в следующем году введут электронные паспорта
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт будет представлен в двух видах – это смарт-карта, которая теоретически должна будет заменить традиционный бумажный паспорт, и мобильное приложение
Фото: digital.ac.gov.ru
В трех российских регионах в 2022 году в качестве эксперимента начнут внедрять электронные внутренние паспорта.
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт будет представлен в двух видах – это смарт-карта, которая теоретически должна будет заменить традиционный бумажный паспорт, и мобильное приложение.
По словам министра, на чип смарт-карты будут записываться все необходимые сведения о гражданине России, а приложение позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, сообщает Znak.com.
В каких конкретно регионах России будет проводиться эксперимент, не уточняется.