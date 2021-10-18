Программисты раскрыли схему вбросов во время электронного голосования на выборах в Госдуму
Петр Жижин и другие программисты проанализировали исходный код системы электронных выборов, документы из технической группы по электронному голосованию и часть документации департамента информационных технологий Москвы
Программист Петр Жижин подробно описал технологию, с помощью которой могли быть осуществлены вбросы во время дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму.
Петр Жижин и другие программисты проанализировали исходный код системы электронных выборов, документы из технической группы по электронному голосованию и часть документации департамента информационных технологий Москвы.
Специалисты посмотрели на содержимое тайного блокчейна для тестового голосования и поняли схему устройства системы. Когда избиратель голосует, он в публичный блокчейн пишет сам голос, а в закрытый блокчейн пишет специальное такое число, которое одно и то же для всех его голосов для первого, второго и всех последующих переголосований. Так, в «закрытый» блокчейн записывается group_id - идентификатор группы бюллетеней от одного избирателя - и время, когда сервер бюллетеней получил голос.
Два блокчейна — открытый, в котором хранится сам голос, и закрытый — связываются друг с другом с помощью хэша. При этом в открытый блокчейн group_id не записывается.
Петр Жижин считает, что вбросы могли осуществляться с помощью вписывания в публичный блокчейн голосов от ботов во время голосования. В частности, после завершения голосования уже в «закрытый» блокчейн могли вписываться строчки, в которых поле, соответствующее избирателю, было бы взято от живых людей из других строк этой базы. В свою очередь поле, соответствующее голосованию за кандидата, привязывалось бы от «вброшенного» бюллетеня из публичного блокчейна. Программист отметил, что сделать это могли только организаторы дистанционного электронного голосования. Жижин добавил, что этот ключ на выборах в Госдуму контролировал Департамент информационных технологий Москвы, сообщает «Новая газета».
Напомним, что партия КПРФ официально не признала итоги дистанционного электронного голосования, заявив, что у ее кандидатов были украдены голоса и отданы в пользу единороссов.
Ранее математик Сергей Шпилькин сообщил, что около 50% голосов за «Единую Россию» можно расценить как аномальные, поскольку они были получены на избирательных участках с очень высокой явкой и большим процентов голосов за кандидатов от партии власти. Специалист по электоральной статистике считает, что такие показатели могут свидетельствовать о фальсификациях.