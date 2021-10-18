18 октября 2021, 13:28
Российские власти отменили ряд антиковидных ограничений для иностранцев
Российские власти сняли часть антковидных ограничений для иностранных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России
Фото: resbash.ru
Российские власти сняли часть антковидных ограничений для иностранных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России.
По новым правилам, в Россию разрешается въезжать семьям иностранцев и лицам без гражданства, проживающим на территории РФ. При этом под членами семьи подразумеваются супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Все они могут въезжать в Россию при предоставлении документ, который подтверждает родство или установление опеки.
Российскую визу можно оформить в консульстве на основании официального приглашения от родственника, проживающего в РФ.