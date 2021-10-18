Правительство предложило признавать следователей СКР и прокуроров ветеранами боевых действий
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который приравнивает следователей и прокуроров, участвовавших в боевых действиях на территории Росси и в вооруженном конфликте в Чечне, к ветеранам боевых действий
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который приравнивает следователей и прокуроров, участвовавших в боевых действиях на территории Росси и в вооруженном конфликте в Чечне, к ветеранам боевых действий.
Согласно действующей редакции закона «О ветеранах», к ветеранам боевых действий относят военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов государственной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и лиц, которые принимали участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях.
Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры к числу ветеранов боевых действий не относятся. Правительство предлагает устранить этот пробел в законодательстве.
В законопроекте говорится, что следователи СКР и прокурорские работники могут признаваться ветеранами боевых действий, если они выполняли свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Ветераны боевых действий могут рассчитывать на социальную поддержку государства.