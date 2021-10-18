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Общество
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18 октября 2021, 12:59

Правительство предложило признавать следователей СКР и прокуроров ветеранами боевых действий

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который приравнивает следователей и прокуроров, участвовавших в боевых действиях на территории Росси и в вооруженном конфликте в Чечне, к ветеранам боевых действий

Правительство предложило признавать следователей СКР и прокуроров ветеранами боевых действий
Фото: vmnews.ru

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который приравнивает следователей и прокуроров, участвовавших в боевых действиях на территории Росси и в вооруженном конфликте в Чечне, к ветеранам боевых действий.

Согласно действующей редакции закона «О ветеранах», к ветеранам боевых действий относят военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов государственной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и лиц, которые принимали участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях.

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры к числу ветеранов боевых действий не относятся. Правительство предлагает устранить этот пробел в законодательстве.

В законопроекте говорится, что следователи СКР и прокурорские работники могут признаваться ветеранами боевых действий, если они выполняли свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на социальную поддержку государства.

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