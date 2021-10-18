18 октября 2021, 12:52
Замглавы Министерства ЖКХ Новосибирской области задержали по делу о коррупции
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления
Фото: nsk.bfm.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления.
По данным «Коммерсанта», Владимир Нормайкин проходит по делу о коррупции. В настоящее время он находится на допросе, а областном министерстве ЖКХ проводятся обыски. Руководитель ведомства в настоящее время находится в служебной командировке.
Портал om1.ru сообщает, что задержание замминистра ЖКХ может быть связано с нарушениями, которые были допущены в ходе реализации проекта «Чистая питьевая вода».