Бойцы «Витязя» сняли краповые береты после конфликта с чеченскими соискателями
Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» в знак протеста решили снять свой основной знак отличия — краповые береты (высшая форма отличия спецназовцев)
Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» в знак протеста решили снять свой основной знак отличия — краповые береты (высшая форма отличия спецназовцев).
Журналист Александр Коц в своем телеграм-канале написал, что таким образом спецназовцы выражают свой протест против поведения кандидатов в бойцы из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье.
Так, во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, некоторых соискателей из Чечни друзья подвозили на машинах. Действующие краповики возмутились этим, в результате чего на полигоне произошла драка. Причем участников конфликта разнимал лично руководитель Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.
Несколько десятков человек были сняты с дистанции, однако в итоге они все равно получили заветный краповый берет. В знак протеста действующие спецназовцы решили отказаться от краповых беретов и перейти на уставные кепки.
Отметим, что самым основным испытанием на получение крапового берета является многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой амуниции. После преодоления дистанции соискатели должны сделать выстрел из личного оружия, чтобы продемонстрировать свою боеспособность. Именно на этом этапе отсеивается большинство соискателей.
В пресс-службе Росгвардии официально опровергли информацию о драке между действующими краповиками и соискателями из Чечни, а также не подтвердили сведения о том, что спецназовцы в знак протеста сняли краповые береты.