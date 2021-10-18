18 октября 2021, 11:30
Иркутский облсуд приговорил «тулунского маньяка» к 24 годам лишения свободы
Иркутский областной суд вынес приговор «тулунскому маньяку» Павлу Шувалову. Его признали виновным в совершении десятков изнасилований и двух убийствах. Суд приговорил Шувалова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Фото: НТВ
Иркутский областной суд вынес приговор «тулунскому маньяку» Павлу Шувалову. Его признали виновным в совершении десятков изнасилований и двух убийствах. Суд приговорил Шувалова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, «тулунский маньяк» совершил ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также убийства женщин, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.
Силовики задержали Павла Шувалова в январе 2019 года после очередного изнасилования. При этом совершать преступления он начал еще в 1991 году. Шувалова обвинили в 27 изнасилованиях и двух убийствах. По многим совершенным Шуваловым преступлениям уже истекли сроки давности.