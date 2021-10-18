Пермский школьник перед стрельбой поставил своих одноклассников к стене
Вооруженный охотничьим карабином подросток сначала поставил детей из своего класса к стене, а затем с криком «Всем стоять!» произвел два выстрела - в потолок и дверь
Стали известны подробности стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края, которую устроил 12-летний ученик.
«Комсомольская правда» сообщает, что вооруженный охотничьим карабином подросток сначала поставил детей из своего класса к стене, а затем с криком «Всем стоять!» произвел два выстрела - в потолок и дверь.
По предварительным данным, школьник принес оружие с целью расправиться с конкретной девочкой, которая его обижала. Ружье подросток украл у отца.
Школьника обезвредила директор школы. В результате происшествия никто не пострадал, но занятия были отменены.
Учащиеся школы рассказали Telegram-каналу Ural Mash, что устроивший стрельбу подросток хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлекать к себе внимание. Девочка, которой он собирался отомстить, била его и других детей.