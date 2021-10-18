18 октября 2021, 10:55
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафов с Facebook
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру принудительного взыскания штрафов с компании Facebook, которые были назначены ей за отказ удалить запрещенный в России контент
Фото: Яндекс.Дзен
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру принудительного взыскания штрафов с компании Facebook, которые были назначены ей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего в отношении Facebook было возбуждено восемь дел, а общая сумма штрафов составила 26 млн рублей (шесть производств по 3 миллиона рублей и два — по 4 миллиона рублей).
В конце сентября представители Facebook попросили суд увеличить срок оплаты назначенного штрафа, поскольку они не могут исполнить постановление из-за «технических проблем». Суд предоставил компании отсрочку до 4 октября.