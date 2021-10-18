Руководство «Яблока» решило снимать с выборов своих кандидатов за поддержку «Умного голосования»
Федеральный политкомитет партии «Яблоко» провел заседание по итогам прошедших в сентябре выборов в Госдуму, в ходе которого руководство решило впредь снимать с регистрации кандидатов, поддержавших проект «Умное голосование»
Федеральный политкомитет партии «Яблоко» провел заседание по итогам прошедших в сентябре выборов в Госдуму, в ходе которого руководство решило впредь снимать с регистрации кандидатов, поддержавших проект «Умное голосование».
Руководство «Яблока» считает, что любая форма поддержки других партий через «Умное голосование» и поддержка оппозиционера Алексея Навального «несовместимы с членством в партии». В партии заявили, что целью «Умного голосования» было увеличение представительства и влияния КПРФ в Госдуме.
Одновременно с этим в партии отметили, что снятие кандидатов с регистрации не означает исключение из партии, сообщает «КоммерсантЪ».
Члены партии, которые на сентябрьских выборах поддержали «Умное голосование», назвали решение руководства «дискриминационным».
Отметим, что на прошедших выборах в Госдуму «Яблоко» получило всего 1,34% голосов, что стало худшим результатом партии. Из-за провала на выборах «Яблоко» лишилось государственного финансирования.