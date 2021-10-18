18 октября 2021, 09:46
Новым детским омбудсменом станет член Общественной палаты Наталья Агре
Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте может стать член Общественной палаты Наталья Агре. Прежний омбудсмен Анна Кузнецова стала депутатом Госдумы от «Единой России»
Фото: old.bezdtp.ru
Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте может стать член Общественной палаты Наталья Агре. Прежний омбудсмен Анна Кузнецова стала депутатом Госдумы от «Единой России».
По данным РБК, Кремль рассматривает на должность детского омбудсмена только одного кандидата – это член Общественной палаты и экс-директор основанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко рекламной компании Натальи Агре. Она также руководит Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Напомним, что в соответствии с законом «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», детский омбудсмен назначается президентом на пять лет. При этом один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.