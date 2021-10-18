18 октября 2021, 09:35
В России впервые с 2000 года рекордно выросли цены на овсяные хлопья
В России рекордно выросли цены на овсяные хлопья. По данным Росстата, в августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре - — до 80,9 рубля
Фото: recepti24.ru
В России рекордно выросли цены на овсяные хлопья. По данным Росстата, в августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре - — до 80,9 рубля.
Стоимость килограмма овсяных хлопьев преодолела отметку в 80 рублей впервые с 2000 года. Подорожал как геркулес, так и овсяная каша быстрого приготовления (сейчас 94 рубля за килограмм).
Представитель сети гипермаркетов «Лента» сообщил РБК, что в 2021 году поставщики подняли цены на овсяные хлопья в пределах 20% по сравнению с прошлогодней стоимостью.