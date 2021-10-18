В России с февраля вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком
В России с 1 февраля 2022 года вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Пособие увеличится примерно на 400 рублей – с 7083 до 7494 рублей
В России с 1 февраля 2022 года вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Пособие увеличится примерно на 400 рублей – с 7083 до 7494 рублей.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 29 600 до 31 283 рублей, сообщили в Счетной палате со ссылкой на бюджет Фонда социального страхования.
Согласно российскому законодательству, размер пособия о уходу за ребенком составляет 40% от средней зарплаты застрахованного лица. При этом размер пособия не может быть ниже или выше установленных минимальных и максимальных уровней.
Согласно бюджету Фонда социального страхования, в 2022 году на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет правительство выделило около 170 млрд рублей. На выплату единовременного пособия при рождении ребенка направят еще 19,8 млрд рублей.