В Пермском крае 12-летний подросток устроил в школе стрельбу из карабина отца
Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредила злоумышленника директор школы. В следственных органах сообщили, что школьник будет направлен на детскую психиатрическую экспертизу
В поселке Сарс Пермского края 2-летний школьник устроил стрельбу в местной школе из карабина «Сайга».
Telegram-канал «112» сообщает, что ученик 6-го класса сделал два выстрела из карабина «Сайга», который принадлежит его отцу. Пострадавших в результате происшествия нет.
В беседе с полицейскими подросток заявил, что с помощью оружия хотел «расправиться» с девочкой, которая его обижала.
В свою очередь Baza сообщает, что во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредила злоумышленника директор школы. В следственных органах сообщили, что школьник будет направлен на детскую психиатрическую экспертизу.
Напомним, что в середине сентября в пермском университете открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 47 человек пострадали.