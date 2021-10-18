Выпавший из окна ГСУ МВД юрист дал показания об убийствах в интересах известного бизнесмена
Бывший юрист Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Валерий Кулиш дал показания по делам об убийствах, совершенных в интересах бизнесмена Владимира Палихаты
Бывший юрист Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Валерий Кулиш дал показания по делам об убийствах, совершенных в интересах бизнесмена Владимира Палихаты. После дачи показаний Кулиш погиб, выпав из окна здания ГСУ МВД по Москве.
По данным RTVI, Валерий Кулиш в ходе допроса рассказал следователям о своем участии в преступной группе, в которую также входили президент и совладелец ЗАО «Росэнергомаш» Владимир Палихата и юрист Кантемир Карамзин с целью хищения имущества ВСУМ. Палихата в свою очередь заявил, что с Кулишом знаком не был, а его показания являются клеветой.
По словам Кулиша, в преступной схеме также участвовали четыре номинальных директора, прибывшие в Россию из-за границы. Позже они были убиты, а их тела - закопаны на военных объектах в подмосковной Лобне и Люберцах.
Кулиш сообщил, что предполагаемым киллером является Константин Мищенко, а перед очной ставкой с ним - 12 октября - он выпал из окна здания Главного следственного управления (ГСУ) полиции Москвы.
Валерий Кулиш был осужден на 12 лет за мошенничество. В 2010 году он записал в СИЗО видеообращение к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву, в котором сообщил, что его подставило руководство ВСУМ. Начальник управления Алексей Душутин обещал «сгноить его в тюрьме» после того, как юрист встал на сторону компании, которую ВСУМ якобы планировало «кинуть» на крупную сумму денег.
В июне 2010 года Мосгорсуд снял с Кулиша часть обвинений за отсутствием состава преступления и снизил срок наказания вдвое.