Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести для незамужних россиянок запрет на выезд в Турцию. Свою инициативу парламентарий объяснил тем местные мужчины зачастую ведут себя с россиянками недостойно
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести для незамужних россиянок запрет на выезд в Турцию. Свою инициативу парламентарий объяснил тем местные мужчины зачастую ведут себя с россиянками недостойно. Кроме того, в случае рождения ребенка от такого союза и последующего развода гражданки РФ фактически не имеют никаких прав.
«Турецкие обольстители поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», - заявил Виталий Милонов.
В этой связи парламентарий предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию, «чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем».
«Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с „все включено“ (all inclusive), и теперь не могут увидеть ребенка», — добавил г-н Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».