18 октября 2021, 00:35
Россия экспортировала более 362 тонн вакцины против COVID-19 и заработала 713 млн долларов
Россия с начала 2021 года отправила на экспорт 362,5 тонны вакцин от коронавирусной инфекции общей стоимостью 713,7 млн долларов. Причем в период с июня по август было продано 203,6 тонны препаратов стоимостью 410 млн долларов
Фото: 360tv.ru
Россия с начала 2021 года отправила на экспорт 362,5 тонны вакцин от коронавирусной инфекции общей стоимостью 713,7 млн долларов. Причем в период с июня по август было продано 203,6 тонны препаратов стоимостью 410 млн долларов.
По данным Федеральной таможенной службы, 60% всех поставок российской вакцины «Спутник V» приходится на Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику.
Напомним, что «Спутник V» одобрен в 70 странах мира, но до сих пор не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В США и странах Евросоюза российская вакцина против COVID-19 также не зарегистрирована.