Полиция Албании выдвинула новую версию гибели туристов из России
Правоохранительные органы Албании выдвинули наиболее вероятную версию гибели российских туристов в отеле деревни Керрет. Силовики считают, что причиной смерти стало отравление хлором в бассейне при гостинице
Правоохранительные органы Албании выдвинули наиболее вероятную версию гибели российских туристов в отеле деревни Керрет. Силовики считают, что причиной смерти стало отравление хлором в бассейне при гостинице.
Albanian daily News со ссылкой на правоохранителей сообщает, что туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Согласно предварительным данным, сотрудник бассейна использовал слишком большое количество хлора.
Ранее сообщалось, что тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 31 года до 58 лет были найдены в сауне при отеле. Согласно первоначальной версии, туристы скончались от удушья. Однако в ходе расследования эта версия была признана несостоятельной, так как в сауне не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.