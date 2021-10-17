Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира у лауреатов
«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — написал спикер Госдумы в своем Telegram
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира у ее лауреатов. Свою позицию политик объяснил тем, что четких критериев, за что вручают эту премию нет, а в случае совершения лауреатами преступлений доверие к премии со стороны общественности ослабевает.
«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — написал спикер Госдумы в своем Telegram.
В качестве примера «неясного» вручения Нобелевской премии мира Вячеслав Володин привел решение экспертного комитета премировать бывшего президента США Барака Обаму. Последний получил «нобелевку» в первый год президентства, когда говорить о каких-либо результатах работы было преждевременно.
Володин также считает, что премию мира нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али, который в дальнейшем «развязал в своей стране гражданскую войну».
Еще одним «неудачным» лауреатом Нобелевской премии мира политик назвал первого президента СССР Михаила Горбачева, потому что его правление «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР».
«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений», - добавил Вячеслав Володин.
Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.