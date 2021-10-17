17 октября 2021, 13:56
В российских ресторанах проверять QR-коды у посетителей будут роботы
В ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми QR-коды, которые могут оформить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, будут проверять роботы
Фото: Сайт "Промобот"
В ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми QR-коды, которые могут оформить привитые и переболевшие коронавирусом граждане, будут проверять роботы.
Роботы-проверяльщики были разработаны компанией «Промобот». Представитель компании сообщил РИА Новости, что робот может перемещаться по помещению кафе и общаться с посетителями. Кроме того, он оснащен сканером для считывания QR-кодов и паспорта, который интегрирован с сервисом «Госуслуги».
В Москве робот, проверяющий QR-коды, уже появится в ресторане итальянской кухни The Toy, в Санкт-Петербурге — в ресторанах сети «Гуси», а в Перми — в ресторане Amber. В ближайшее время такие проверяющие появятся в аэропортах и учебных заведениях.