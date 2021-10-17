Киноэкипаж в составе Юлии Пересильд и Клима Шипенко вернулся на землю
Первый в мире киноэкипаж в составе кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулись на землю после 12 дней, проведенных на Международной космической станции (МКС)
Первый в мире киноэкипаж в составе кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулись на землю после 12 дней, проведенных на Международной космической станции (МКС). Вместе со съемочной группой на землю вернулся космонавт Олег Новицкий.
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18) приземлился в степи Казахстана в 07:44 по московскому времени, сообщает «Лента.ру».
В «Роскосмосе» сообщили, что все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. В ближайшее время их доставят в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звездного городка (Московская область).
19 октября киноэкипаж даст свою первую пресс-конференцию, в ходе которой расскажет о съемках художественного фильма на МКС. Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35–40 минут от общего экранного времени.