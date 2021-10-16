16 октября 2021, 12:20
Минюст внес в реестр иностранных агентов «Росбалт» и Republic
В реестр «инагентов» внесены юридические лица «РС-Балт» и «Москоу Диджитал Медиа», которые владеют изданиями «Росбалт» и Republic соответственно
Фото: fishki.net
Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» еще два средства массовой информации - это издания «Росбалт» и Republic.
В реестр «инагентов» внесены юридические лица «РС-Балт» и «Москоу Диджитал Медиа», которые владеют изданиями «Росбалт» и Republic соответственно.
Накануне Минюст включил в реестр «инагентов» некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение», проект Bellingcat, известный громкими расследованиями, и девять журналистов.