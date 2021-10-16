16 октября 2021, 12:13
В одном из отелей Албании нашли мертвыми четверых туристов из России
В настоящее время полиция проводит проверку в сауне. Следователи выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, а также были ли российские туристы в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Весь Искитим
В одном из отелей Албании погибли четверо российских туристов. Их тела обнаружили в сауне при гостинице.
Издание Albanian Daily News сообщает, что в настоящее время полиция проводит проверку в сауне. Следователи выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, а также были ли российские туристы в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел в отеле, который расположен в деревне Керрет округа Кавая в Албании. Официальная причина смерти россиян - удушье.
Среди погибших — двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет, сообщает «Лента.ру».