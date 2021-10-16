16 октября 2021, 11:58
В России побит рекорд по количеству новых заражений и смертей от COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 33 208 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число заразившихся составляет 7 958 384 человек
В России за минувшие сутки выявили 33 208 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число заразившихся составляет 7 958 384 человек.
В Москве зафиксировано 6 545 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 088, а в Московской области - 2 403.
Кроме того, в России был побит рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Оперштаб сообщает о кончине 1002 человек. Днем ранее сообщалось о 999 умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19.