Родители московских школьников пожаловались в СКР на экспресс-тестирование на COVID-19
Родители учащихся московской школы № 962 подали в Следственный комитет жалобу на решение мэрии проводить экспресс-тестирование детей на коронавирус. Напомним, что такое тестирование пока будет проводиться только в 10 столичных школах
Родители учащихся московской школы № 962 подали в Следственный комитет жалобу на решение мэрии проводить экспресс-тестирование детей на коронавирус. Напомним, что такое тестирование пока будет проводиться только в 10 столичных школах.
Москвичи в своей жалобе указали, что экспресс-тестирование на COVID-19 будет проводиться без согласия родителей на эту процедуру, а также с использованием средств фото- или видеофиксации. В случае отказа родителей от бесплатного тестирования в школе им придется самим делать ПЦР-тесты за собственные средства. При этом без отрицательного теста на коронавирус детей допускать на занятия не будут.
В обращении также указывается, что, в инструкции к тестам, которые будут использовать, указано, что «изделие предназначено только для профессионального применения, применяется только специалистами, имеющими специальную медицинскую подготовку», сообщает «Медуза» (издание признано инагентом).
Родители просят СКР проверить действия главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, главы департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова и директора ГБОУ 962 Ларисы Поляковой на предмет нарушения законодательства.