Причастным к экстремистской деятельности гражданам запретят работать в авиакомпаниях
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете гражданам, признанным причастными к экстремизму, работать пилотами и бортпроводниками
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете гражданам, признанным причастными к экстремизму, работать пилотами и бортпроводниками.
Член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что соответствующие поправки будут внесен в Воздушный кодекс. После принятия документа авиакомпаниям запретят принимать на работу граждан, включенных в перечень лиц, «в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Речь идет о реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает «Дождь» (включен в реестр инагентов).
В авиации не смогут работать, в том числе осужденные за оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности в интернете.
Ранее причастным к экстремисткой деятельности и экстремистским организациям запретили участвовать в выборах разных уровней.