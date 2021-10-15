15 октября 2021, 17:13
«Яндекс» стал самостоятельно маркировать в поисковой выдаче публикации СМИ-инагентов
Поисковая система «Яндекс» стала самостоятельно маркировать в выдаче новостей публикации СМИ, которые были включены в реестр «иностранных агентов»
Фото: 2planeta.ru
Поисковая система «Яндекс» стала самостоятельно маркировать в выдаче новостей публикации СМИ, которые были включены в реестр «иностранных агентов».
Telegram-канал «Сетевые свободы» сообщает, что теперь заголовки изданий, внесенных в список «инагентов», отмечаются соответствующей пометкой. При нажатии на новость выпадает уже всем известная плашка-маркировка «инагента» из 24 слов.
Напомним, что по данным на октябрь 2021 года Минюст включил в реестр «инагентов» 85 организаций и физлиц. За последние месяцы в этот список попали практические все ведущие независимые СМИ.
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