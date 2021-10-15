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15 октября 2021, 17:02

Сын и дочь начальника разведки Генштаба владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей

Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба Игоря Костюкова оказались владельцами дорогостоящей недвижимости в Московской области

Сын и дочь начальника разведки Генштаба владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей
Фото: РИА Новости

Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба Игоря Костюкова оказались владельцами дорогостоящей недвижимости в Московской области. Сейчас сведения об этих объектах уже удалены из публичного доступа, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).

Глава российской разведки Игорь Костюков находится под западными санкциями, которые были введены из-за вмешательства российских властей в ходе американских выборов, кибератак и отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Разведку Генштаба он возглавил в 2018 году, а уже на следующий год его дети обзавелись дорогостоящей недвижимостью. The Insider со ссылкой на источник в налоговой службе сообщил, что дочь силовика Алена Соломонова в ноябре 2019 года получила в собственность участок земли в коттеджном поселке «Липка» на Новорижском шоссе. В базе Росреестра сейчас собственником этого объекта указана «Российская Федерация». В последнее время это стало распространенной практикой с целью сокрытия данных о собственности высокопоставленных чиновников и силовиков.

Соседний участок принадлежит сыну Игоря Костюкова Олегу, но в ЕГРН указано, что объект оформлен на «Российскую Федерацию».

Соседние участки также в Росреестре записаны на «Российскую Федерацию», однако судя по снимкам со спутника, Костюковы вырубили там деревья и приступили к строительству дома на внешне объединенных участках.

Стоимость загородной недвижимости семьи Костюкова журналисты оценили в 170 млн рублей.

Кроме того, дети главы разведки генштаба совместно владеют земельным участком в 12 соток в коттеджном поселке «Белые Росы-1», а в Росреестре собственником земли опять же указана «Российская Федерация».

35-летний Олег Костюков работает в МИД России, а его годовой доход перед покупкой земли в «Липках» составил 1,5 миллиона рублей. 37-летняя Алена Соломонова работает начальником отдела в группе компаний «Регионы» депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева и его брата Амирхана Мори. Ее годовой доход составлял 2,2 млн рублей. Супруг Алены Соломоновой закрыл все свои фирмы, сейчас работает наемным менеджером и имеет долги (согласно базе данных ФССП). Таким образом, на свою зарплату дети Игоря Костюкова купить участки в элитном поселке не могли, как и дорогие автомобили и прочие предметы роскоши. Так, например, некоторое время назад у дочери высокопоставленного силовика украли кольцо с бриллиантами за 2 млн рублей.

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