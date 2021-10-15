Журналисту Ивану Сафронову запретили переписку с родственниками
Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который уже больше года находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишили возможности писать и получать письма, в том числе и от бывших родственников
Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который уже больше года находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишили возможности писать и получать письма, в том числе и от бывших родственников.
Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на адвоката журналиста Дмитрий Катчева, администрация СИЗО «Лефортово» лишила Ивана Сафронова права на переписку по просьбе следователя ФСБ Александра Чабана, который ведет это дело.
Чекист свое требование объяснил нормой закона, которая позволяет запретить обвиняемым получать или отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления».
Примечательно, что Александр Чабан потребовал лишить Ивана Сафронову права на переписку после того, как в газете «Ведомости» вышла его колонка о «конвейере «шпионских» дел» в России, а сам журналист отказался от предложения заключить сделку со следствием и признать свою вину.