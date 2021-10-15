15 октября 2021, 14:48
МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18»
Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве о время тестирования двигателей космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»)
Фото: d-galaydov.livejournal.com
Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве о время тестирования двигателей космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). На этом космическом корабле должны вернуться на землю режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые в настоящее время снимают фильм на станции.
По данным РИА Новости, космонавт Антон Шкаплеров сообщил в Центр управления полетами (ЦУП), что им поступило аварийное сообщение от коллег из НАСА о том, что МКС потеряла ориентацию. В ЦУП на это ответили, что это произошло во время тестирования системы управления движением (СУД) космического корабля «Юрий Гагарин».
По данным «Роскосмоса», киноэкипаж должен вернуться на Землю 17 октября.